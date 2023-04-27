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Певица Согдиана вспомнила, как выбыла из "Фабрики звезд" из-за Зары

Участница «Фабрики звезд 6» Согдиана вспомнила, как переживала после вылета из шоу. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Яне Чуриковой.

Певица Согдиана вспомнила, как выбыла из "Фабрики звезд" из-за Зары
© Газета.Ru

В последнем для певицы выпуске голоса зрителей распределили между ней и двумя другими участниками — Зарой и Романом Архиповым. Больше всех голосов набрала Зара, — затем именно ей предложили выбрать между Согдианой и Архиповым. По итогу Зара оставила в проекте Архипова.

В интервью Чурикова поинтересовалась у Согдианы, не было ли у нее конкуренции с Зарой. В ответ на это исполнительница хита «Сердце-магнит» заявила, что конкуренция на «Фабрике звезд» была между всеми участниками, однако с Зарой они не конфликтовали.

«Они [с Ромой] дружили. Так сложились обстоятельства», — добавила Согдиана.

Артистка отметила, что после вылета из шоу ей было «очень страшно» возвращаться в обычную жизнь. В частности, Согдиана не могла привыкнуть к тому, что теперь ей не нужно находиться в замкнутом пространстве, в котором нет камер.

«Это было очень страшно. Я помню, как 3 недели не могла спать», — призналась она.

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