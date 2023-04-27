Концерт Доры отменили в Нижнем Новгороде
Концерт певицы Доры на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде не состоится. Об этом сообщает nn.ru со ссылкой на организаторов концерта. Организаторы объяснили, что "Столица закатов" — это фестиваль, который постоянно меняется.
"И изменения, конечно, бывают как хорошие, так и не очень — спешим сообщить, что концерт Доры 1 июля отменяется по не зависящим от нас причинам", - рассказали они.
23-летняя Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова) поет в жанре "кьют-рок", автор песен "Дорадура", "Втюрилась", "Барбисайз". Ранее Псковский филиал всероссийского студенческого фестиваля "СтудВесна" ("Студенческая весна") опубликовал список "не рекомендованных" на конкурсе артистов, номера которых просят не исполнять. Представители отделения подтвердили подлинность списка, в который вошли 66 имен, включая Дору, Земфиру, "Несчастный случай", Гречку, Монеточку, "Би-2", Верку Сердючку, "Машину времени", Аллу Пугачеву и др.