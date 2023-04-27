Лолита рассказала о безработице и предательстве после развода с Цекало

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью с Федором Бондарчуком о трудностях после развода с шоуменом Александром Цекало.
Милявская призналась, что после развода лишилась работы и большей части дохода. К примеру, она потеряла деньги кабаре-дуэта «Академия», где ранее выступала с Цекало. Артистка отметила, что она только со временем поняла: нужно разделять свои финансы и доход супруга. По словам звезды, в тот период она этого не делала, поэтому оказалась в ситуации, когда жила на малое количество средств с маленьким ребенком.
Милявская сообщила, что после развода также столкнулась с презрением и оскорблением. По словам музыкантки, ее называли «дурой» и «сбитым летчиком». Она отметила, что зачастую такие комментарии получала от мужчин. Если до расставания с Цекало она получала около $25 тыс. за выступление, то после соглашалась на $500.
В один момент Лолита не выдержала и позвонила Цекало, чтобы пожаловаться на жизнь.
«Я рыдала ему в трубку. Он очень менторски мне ответил, типа, ты же сама, это твой выбор, и положил трубку», — вспомнила Милявская.
Более того, в тот период Милявская столкнулась с предательством друзей. Актриса вспомнила, как ее диалог с бывшим мужем режиссер Тигран Кеосаян позаимствовал для фильма «Ландыш серебристый» без ее ведома.
«И я вижу всю эту сцену! А как было: я же делилась с Тиграном, приезжала к нему выпивать в слезах, он был тогда еще с Аленой Хмельницкой. В шесть утра из их квартиры вообще в хлам! Они меня поддерживали, но параллельно писался сценарий», — рассказала Лолита.