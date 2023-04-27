Лолита рассказала о безработице и предательстве после развода с Цекало

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью с Федором Бондарчуком о трудностях после развода с шоуменом Александром Цекало.

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Милявская призналась, что после развода лишилась работы и большей части дохода. К примеру, она потеряла деньги кабаре-дуэта «Академия», где ранее выступала с Цекало. Артистка отметила, что она только со временем поняла: нужно разделять свои финансы и доход супруга. По словам звезды, в тот период она этого не делала, поэтому оказалась в ситуации, когда жила на малое количество средств с маленьким ребенком.

Милявская сообщила, что после развода также столкнулась с презрением и оскорблением. По словам музыкантки, ее называли «дурой» и «сбитым летчиком». Она отметила, что зачастую такие комментарии получала от мужчин. Если до расставания с Цекало она получала около $25 тыс. за выступление, то после соглашалась на $500.

В один момент Лолита не выдержала и позвонила Цекало, чтобы пожаловаться на жизнь.

«Я рыдала ему в трубку. Он очень менторски мне ответил, типа, ты же сама, это твой выбор, и положил трубку», — вспомнила Милявская.

Более того, в тот период Милявская столкнулась с предательством друзей. Актриса вспомнила, как ее диалог с бывшим мужем режиссер Тигран Кеосаян позаимствовал для фильма «Ландыш серебристый» без ее ведома.