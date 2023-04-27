Бузова рассказала об игре в любовь с женатым Станиславом Бондаренко

«Стас Бондаренко — женатый мужчина, а для меня женатые мужчины — это табу. Рабочие встречи, съемки, безусловно. Мы актеры, мы играем в любовь. Но когда мы играли в любовь, мы не играли, мы проживали», — цитирует ее «7Дней».