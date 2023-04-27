Певица Ольга Бузова рассказала об игре в любовь с женатым Станиславом Бондаренко
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила новый музыкальный клип на песню «Верни», в съемках которого принял участие Станислав Бондаренко. Артистка поспешила опровергнуть слухи о романе с женатым актером.
Незадолго до премьеры клипа Бузова рассказала, что ей удалось заполучить «главного краша», сводившего с ума многих девушек. Слова звезды породили немало слухов, однако Бузова подчеркнула, что с актером ее связывает лишь работа.
«Стас Бондаренко — женатый мужчина, а для меня женатые мужчины — это табу. Рабочие встречи, съемки, безусловно. Мы актеры, мы играем в любовь. Но когда мы играли в любовь, мы не играли, мы проживали», — цитирует ее «7Дней».
Певица добавила, что она была безумно счастлива находиться рядом с таким талантливым и красивым артистом. Это, по словам Бузовой, действительно «круто».