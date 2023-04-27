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Блогерша Краснова призналась, что предлагала встречаться Прохору Шаляпину

Блогерша Наталья Краснова в интервью YouTube-проекту "Шоу о загонах" призналась, что предлагала Прохору Шаляпину вступить с ней в отношения.

Блогерша Краснова призналась, что предлагала встречаться Прохору Шаляпину
© krasnovanatasha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

42-летняя Краснова призналась, что после развода с молодым мужем переживала по поводу своего возраста и считала себя старой. Из-за этого она решила предложить встречаться Шаляпину, у которого ранее были романы с женщинами гораздо старше него.

"Я у Шаляпина спрашивала: "Ты же любишь старух, а я старше тебя. Я богатая, знаменитый блогер. Давай замутим?" Он ответил: "Нет. Ты, конечно, богатая, но не настолько, насколько я люблю", - рассказала Краснова.

По словам блогерши, певец посчитал ее "недостаточно старой", поэтому не стал с ней встречаться.

По словам Красновой, она комплексовала по поводу 16-летней разницы в возрасте с бывшим мужем. Она переживала, что выглядит недостаточно молодо рядом с избранником.

"Мне столько, сколько скажу — и вы поверите. Но если я рядом с парнем, все видят, что я старше. Смотрю на молодого мужа и мне не нравится, что у него нет морщин. Думала, что сживусь. Меня все по чуть-чуть уничтожало", - призналась блогерша.

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