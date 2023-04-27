Блогерша Краснова призналась, что предлагала встречаться Прохору Шаляпину

"Мне столько, сколько скажу — и вы поверите. Но если я рядом с парнем, все видят, что я старше. Смотрю на молодого мужа и мне не нравится, что у него нет морщин. Думала, что сживусь. Меня все по чуть-чуть уничтожало", - призналась блогерша.