Никита Михалков поблагодарил Запад за санкции

Режиссер Никита Михалков прокомментировал влияние западных санкций на российское кино. Об этом пишет Prozvezd.

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Михалков заявил, что благодарен санкциям. «Потому что они и те обстоятельства, в которых мы сегодня живем, четко показали, кто есть кто и что есть что», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что уход голливудских фильмов с российского рынка дал толчок развитию отечественного кино. По его словам, в настоящее время в российской культуре происходит «поиск новых смыслов».

Михалков также призвал перестать посылать отечественные киноленты на «Оскар. «Нужно развивать свое, например, в противовес учредить Евразийскую киноакадемию, у которой будет своя премия, где показывались бы картины о ценности отца и матери, естественного рождения, религиозной независимости», — заявил он.