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6 минут назад

Гастроли певицы Кристины Орбакайте 9 Мая отменили в Германии

Газета.Ruиещё 2

Запланированный на 9 мая гастрольный тур Кристины Орбакайте в Германии был отменен из-за скандалов, сообщает mk.ru.

Гастроли Орбакайте 9 Мая отменили в Германии из-за скандалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время певица большую часть времени проводит в Америке вместе с супругом Михаилом Земцевым и дочерью Клавдией. В Россию Орбакайте прилетает только для съемок и концертных выступлений.

Также артистка активно гастролирует по всему миру и недавно объявила о предстоящих концертах в Германии на майских праздниках, что стало причиной для скандала. Планировалось не менее восьми концертов, куда билеты стоили от 2,2 тыс. до 11,5 тыс. руб.

Первое из выступлений должно было состояться 29 апреля, а последний концерт должен был пройти 9 мая в городе Ратинген.

Решение выступить перед немецкой публикой в День Победы вызвало негативную реакцию у некоторых российских граждан, которые посчитали этот поступок непатриотичным.

«Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы», — написала Орбакайте в соцсетях, добавив, что тур будет в очередной раз перенесен, о датах сообщат позже.

Кристина Орбакайте выступит в Германии в День Победы

Ранее отец певицы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас прокомментировал новую песню дочери.

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