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Звезда "Кухни" Подкаминская призналась, что отказалась от алкоголя

Актриса Елена Подкаминская поделилась в социальных сетях своими секретами стройной фигуры. Подкаминская сообщила, что полностью отказалась от алкоголя и сигарет. Звезда не жалеет, что не употребляет спиртные напитки.

Звезда "Кухни" Подкаминская призналась, что отказалась от алкоголя
© РИА Новости

"Многие спрашивают: "И не скучно тебе жить?" - "О нет! Ни секунды не скучаю!" - отметила актриса.

Помимо вышеперечисленного, Подкаминская также занимает спортом, йогой и придерживается правильного питания, чтобы держать себя в форме.

Ранее Филипп Киркоров признался, что был очень недоволен своей внешностью до пластической операции. Артист рассказал, что не мог смотреть на себя в зеркало, поэтому решился воспользоваться услугами хирурга. По словам звезды, были вещи, которые "нужно было делать давно", но не хватало времени. Киркоров сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Он считает, что артисты всегда должны быть в форме и следить за своим внешним видом, чтобы "вызывать положительные эстетические чувства". Хирург звезды Тимур Хайдаров отметил, что певец хорошо перенес пластику. Более того, раны после операции у него зажили "феноменально" быстро.

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