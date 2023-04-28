Звезда "Кухни" Подкаминская призналась, что отказалась от алкоголя

Ранее Филипп Киркоров признался, что был очень недоволен своей внешностью до пластической операции. Артист рассказал, что не мог смотреть на себя в зеркало, поэтому решился воспользоваться услугами хирурга. По словам звезды, были вещи, которые "нужно было делать давно", но не хватало времени. Киркоров сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Он считает, что артисты всегда должны быть в форме и следить за своим внешним видом, чтобы "вызывать положительные эстетические чувства". Хирург звезды Тимур Хайдаров отметил, что певец хорошо перенес пластику. Более того, раны после операции у него зажили "феноменально" быстро.