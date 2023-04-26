Кристина Орбакайте вступит в Германии в День Победы

Российская певица Кристина Орбакайте анонсировала концертный тур по Германии. Один из концертов состоится 9 мая. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Всего Орбакайте проведёт концерты в восьми городах Германии. Тур начнётся 29 апреля и продлится до окончания майских праздников. При этом финальный концерт состоится 9 мая. Билеты на её выступления можно приобрести от 2,2 тысячи до 11,5 тысячи рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда», выступление Орбакайте в Германии в День Победы вызвало непонимание среди некоторых россиян, которые восприняли это за проявление не патриотизма.