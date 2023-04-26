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Певицу Наталию Власову хотят отключить от аппарата ИВЛ

Директор Наталии Власовой Андрей Карпов в интервью kp.ru заявил, что певицу намереваются вывести из комы.

Певицу Наталию Власову хотят отключить от аппарата ИВЛ
© РИА Новости

«Наташе становится лучше, жизненные показатели приходят в норму. Сейчас врачи будут выводить ее из комы, отключать от аппарата ИВЛ. Плюс ко всему сегодня на консилиуме обсуждался вопрос о переводе Натальи из реанимации в кардиологическое отделение», — заявил Карпов.

Наталия Власова потеряла сознание на корпоративе в Москве. Певицу отнесли за кулисы и положили на диван в гримерной. Медики диагностировали певице сердечную недостаточность. Накануне сообщалось, что певицу подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние Власовой как стабильно тяжелое.

В марте неизвестные расстреляли автомобиль Власовой. Об инциденте артистка узнала 26 марта 2023 года, когда вернулась с сольного концерта. Певица заметила, что ее автомобиль поврежден. На кузове транспортного средства виднелись следы от пуль в пяти местах. После она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов работают на этим делом.

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