«Желтопузые негодяи»: Розенбаум раскритиковал журналистов, написавших о его смерти

Музыкант Александр Розенбаум в беседе с mk.ru заявил, что был удивлен, когда увидел новости о своей смерти.

«Желтопузые негодяи! Я им позвонил и сказал: «Вы меня похоронили, но поверьте, что я вас похороню раньше!». Они поняли, что натворили, и убрали это все!» — рассказал шансонье.

«У журналистов должна быть элементарная человеческая совесть и воспитание. Есть красные линии, за которые заходить нельзя», — считает он.

В середине марта сообщалось, что певца госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Автор хитов «Вальс-бостон» и «Утиная охота» пожаловался на боли в ноге. При обследовании медики обнаружили у него тромб и приняли решение экстренно прооперировать пациента. После выписки продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина заявила, что народный артист России чувствует себя хорошо после выписки.