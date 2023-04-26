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Покупатель замка Пугачёвой и Галкина* в Грязи намерен открыть там элитный морг

Российский бизнесмен Станислав Барецкий, который выкупил замок Пугачёвой и Галкина* в Грязи, намерен открыть там элитный морг. Об этом пишет ProKazan в среду, 26 апреля.

Предприниматель объяснил, что здание приобретено на его средства с привлечением средств его партнёров по похоронному бизнесу. Посовещавшись с коллегами, он решил организовать в замке похоронный дом для элиты РФ. В здании оборудуют крематорий класса люкс и гробовую мастерскую.

*признан в РФ иностранным агентом

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