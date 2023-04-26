Александр Цекало обматерил поклонницу в магазине в Лос-Анджелесе

Шоумен вместе со своей супругой Дариной Эрвин делали покупки, когда к ним подошла поклонница и предложила сделать селфи. Женщина ответила на просьбу фанатки улыбкой, тогда как Цекало стал нецензурно ругаться в ее сторону.

Напомним, что Эрвин и Цекало познакомились в 2018 году, а в 2019 году сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Дарина родилась в Казахстане и ранее носила фамилию Сапарова — она сменила ее, когда начала карьеру в Голливуде. Некоторое время она пробовала себя в кино и снялась в нескольких эпизодических ролях в фильмах и сериалах. Сейчас супруга продюсера занимается живописью.