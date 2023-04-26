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Александр Цекало обматерил поклонницу в магазине в Лос-Анджелесе

Telegram-канал «Самые СЛИВки» сообщает, что телеведущий и продюсер Александр Цекало негативно отреагировал на просьбу поклонницы сделать совместное фото.

Александр Цекало обматерил поклонницу в магазине в Лос-Анджелесе
© Газета.Ru

Уточняется, что шоумен вместе с женой Дариной Эрвин делал покупки в магазине в Лос-Анджелесе. К супругам подошла фанатка и предложила сделать селфи. Отмечается, что Эрвин ответила улыбкой, в то время как Цекало обматерил девушку.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с продюсером Александром Цекало. Через год они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Супруга продюсера родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Южной Корее. Уже много лет девушка живет в США. Некоторое время Эрвин пробовала себя в кино и снялась в нескольких эпизодических ролях в фильмах и сериалах. Сейчас она занимается живописью.

Настоящая фамилия жены Цекало — Сапарова. Она поменяла фамилию на Эрвин после того, как оказалась в Голливуде. Девушка стала четвертой супругой шоумена. Первой женой Цекало была Алена Шиферман, также он был женат на Лолите Милявской и сестре Веры Брежневой Виктории Галушке.

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