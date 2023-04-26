Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и сделает из него морг

Музыкант и шоумен Стас Барецкий в беседе с Prozvezd.info заявил, что стал покупателем замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. "Это я купил замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по похоронному бизнесу", - утверждает Барецкий. По словам шоумена, теперь особняк не будет использоваться как жилое помещение. Барецкий поделился, что вместе с коллегами намерен сделать из замка Галкина морг. "Он будет предназначен для нашей элиты.Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории особняка музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбищах со времен Ивана Грозного до наших дней!" - отметил он. Накануне стало известно, что Пугачева и Галкин продали свой замок. Имя покупателя не разглашалось, однако уточнялось, что он приобрел недвижимость за первоначальную цену в 1 млрд рублей. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что замок купил кто-то из окружения звездной пары.