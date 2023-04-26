$81.55+0.2890.03+0.57
7 часов назад

Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и сделает из него морг

Газета.Ruиещё 7

Музыкант и шоумен Стас Барецкий в беседе с Prozvezd.info заявил, что стал покупателем замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. "Это я купил замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по похоронному бизнесу", - утверждает Барецкий. По словам шоумена, теперь особняк не будет использоваться как жилое помещение. Барецкий поделился, что вместе с коллегами намерен сделать из замка Галкина морг. "Он будет предназначен для нашей элиты.Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории особняка музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбищах со времен Ивана Грозного до наших дней!" - отметил он. Накануне стало известно, что Пугачева и Галкин продали свой замок. Имя покупателя не разглашалось, однако уточнялось, что он приобрел недвижимость за первоначальную цену в 1 млрд рублей. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что замок купил кто-то из окружения звездной пары.

Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и сделает из него морг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шоу-бизнес,Сергей Дворцов,Стас Барецкий,Максим Галкин,Иван Грозный,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий