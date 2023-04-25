Певица Ольга Бузова рассказала, что хотела бы сыграть свою свадьбу в Сочи. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

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На своей странице артистка разместила видео, на котором показала виды банкетного зала, который был украшен растениями и гирляндами. Певица была впечатлена декорами атмосферой ресторана и отметила, что именно здесь хотела бы сыграть свою свадьбу. Она также назвала ресторан «необыкновенным».