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Певица Ольга Бузова рассказала, что хотела бы сыграть свою свадьбу в Сочи

Певица Ольга Бузова рассказала, что хотела бы сыграть свою свадьбу в Сочи. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Бузова рассказала, что хотела бы сыграть свою свадьбу в Сочи
© runews24.ru

На своей странице артистка разместила видео, на котором показала виды банкетного зала, который был украшен растениями и гирляндами. Певица была впечатлена декорами атмосферой ресторана и отметила, что именно здесь хотела бы сыграть свою свадьбу. Она также назвала ресторан «необыкновенным».

Ранее Ольга Бузова призналась, что хотела бы купить недвижимость за городом. Она отметила, что мечтает о загородном доме, в котором будет жить со своим мужем и детьми.

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