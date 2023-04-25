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45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

45-летняя телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала фотографии на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
© РИА Новости

«Когда нет настроения, но ты все равно вышла на пляж, чтобы сделать классные фотки, и пытаешься быть няшкой. Ретроградный Меркурий, мать его за ногу», — подписала знаменитость снимок с одного из пляжей Дубая в раздельном цветном купальнике.

признана экстремистской организацией и запрещена в России

«Шикарно выглядите, Анфиса», «Как же она прекрасна», «Фигурка супер», «Красивая», «Фигура классная», «Анфиса — красотка», «Шикарная богиня Анфиса», «Клевая», «Какая ты сексуальная», «Ты богиня любви и красоты», «Божественна», «Супер», «Прекрасная», — прокомментировали поклонники.

Ранее поклонники высказались о ягодицах Анфисы Чеховой в мини-платье с разрезами.

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