45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

«Когда нет настроения, но ты все равно вышла на пляж, чтобы сделать классные фотки, и пытаешься быть няшкой. Ретроградный Меркурий, мать его за ногу», — подписала знаменитость снимок с одного из пляжей Дубая в раздельном цветном купальнике.