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СМИ выяснили стоимость родов новой жены Прилучного

Совсем скоро актриса Зепюр Брутян родит своему супругу Павлу Прилучному ребенка. «Комсомольская правда» выяснила, что актер решил не экономить на родах жены и выбрал VIP-пакет в элитном госпитале.

СМИ выяснили стоимость родов новой жены Прилучного
© РИА Новости

Рожать первенца Брутян будет в клиническом госпитале «Лапино». Чтобы маму и новорожденного окружили максимальным вниманием и заботой, Павел выбрал VIP-пакет стоимостью 1,5 млн рублей.

Согласно прайсу, роды будут проходят в индивидуальной палате, а сама роженица будет находиться в 3-комнатных апартаментах. В палате есть душ, туалет и необходимое медицинское оборудование. Также в стоимость входит шестиразовое питание, индивидуальная медсестра, круглосуточные осмотры, индивидуальные занятия с доулой и другое.

Напомним, для Брутян это будет первый ребенок, а для Прилучного – третий. У актера растут двое детей от бывший супруги Агаты Муцениеце – сын Тимофей и дочь Мия.

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