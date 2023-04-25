DM: актер Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Британский актер Дэниэл Рэдклифф, исполнивший главную роль во всех восьми фильмах саги про Гарри Поттера, впервые стал отцом. Об этом сообщила во вторник газета Daily Mail.

По ее информации, Рэдклиффа и его подругу Эрин Дарк, с которой актер состоит в отношениях уже более 10 лет, заметили в понедельник с детской коляской на улицах Нью-Йорка. До этого в марте представитель 33-летнего актера подтвердил, что пара ждет ребенка. Никаких дополнительных деталей не приводится.