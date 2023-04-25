$81.27-0.2189.46+0.11

DM: актер Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Британский актер Дэниэл Рэдклифф, исполнивший главную роль во всех восьми фильмах саги про Гарри Поттера, впервые стал отцом. Об этом сообщила во вторник газета Daily Mail.

DM: актер Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом
© globallookpress.com

По ее информации, Рэдклиффа и его подругу Эрин Дарк, с которой актер состоит в отношениях уже более 10 лет, заметили в понедельник с детской коляской на улицах Нью-Йорка. До этого в марте представитель 33-летнего актера подтвердил, что пара ждет ребенка. Никаких дополнительных деталей не приводится.

Газета подчеркивает, что Рэдклифф и его 38-летняя спутница, с которой они познакомились в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых" (Kill Your Darlings), избегают внимания прессы и не афишируют свою личную жизнь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий