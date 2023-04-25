Акиньшина подала в суд на мужа

Актриса Оксана Акиньшина подала иск к своему мужу, кинопродюсеру Арчилу Геловани. Звезда решила взыскать с супруга некие долги. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Иск был зарегистрирован 20 апреля. В настоящее время документы находятся на рассмотрении у судьи. Речь идет о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Отметим, что Акиньшина и Геловани до сих пор находятся в браке. Разговоры о разводе пары ходили еще в 2018 году, однако супруги так и не оформили его.

В 2020 году появилась информация, что Акиньшина закрутила роман с Данилой Козловским. Впрочем, ходили разговоры, что никакого романа нет, а отношения актерам приписали в преддверии выхода фильма «Чернобыль», где они исполнили главные роли.