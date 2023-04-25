Павел Воля резко высказался о помолвке Тимати и Валентины Ивановой

Отношения популярного рэпера и модели, судя по слухам, вышли на новый уровень: на открытии Gucci Cafe Валентина Иванова засветила кольцо на том самом пальце, а затем подогревала интерес общественности к возможному торжеству. Эта новость взбудоражила Сеть, пройти мимо не смогли даже представители шоу-бизнеса.

« Тимати сделал предложение своей девушке. Это прекрасная новость, я считаю. Скоро у нас появится еще одна богатая и популярная разведенка. Тиман, мой друг, желаю, чтобы это было надолго. Продержись хотя бы до лета».

Шутка, бесспорно, жестковата даже для резидента Comedy Club. Что-то нам подсказывает, ответа от Тимати — личного или публичного — долго ждать не придется. Но справедливости ради отметим, у них с Валентиной все максимально серьезно. Модель в отличных отношениях с детьми рэпера, да и ее предполагаемая будущая свекровь довольна выбором сына. И даже если слухи о помолвке не подтвердятся, мы в этой паре уверены.