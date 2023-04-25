Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Власовой

Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой
Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированной накануне с выступления в столице 44-летней певицы Натальи Власовой стали известны изданию Starhit. На данный момент автора хита «Я у твоих ног» ввели в медикаментозную кому.
Стало известно, что у певицы уже давно есть проблемы с сердцем. Ей поставили диагноз — ишемия.
О госпитализации Власовой сообщалось в понедельник, 24 апреля. Артистку увезли с выступления на корпоративе в Москве после потери сознания на сцене.