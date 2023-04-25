Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Власовой

Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированной накануне с выступления в столице 44-летней певицы Натальи Власовой стали известны изданию Starhit. На данный момент автора хита «Я у твоих ног» ввели в медикаментозную кому.

Стало известно, что у певицы уже давно есть проблемы с сердцем. Ей поставили диагноз — ишемия.