Бердников рассказал, за что Темникову заблюрили в фильме о «Фабрике звезд»

Солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал, почему певицу Елену Темникову убрали из документального фильма о проекте «Фабрика звезд». Как сообщает Woman.ru, музыкант считает, что дело в политических взглядах звезды.

На кадрах документальной картины лицо Темниковой решили замазать. Сама певица заявляла, что не держит зла на создателей фильма, однако Бердников считает иначе.

«Я видел в новостях, что она обиделась. Но, честно, не понимаю почему. Всем ясно, из-за чего такое происходит, кто-то уехал, раз был не согласен. А кто-то остался», — сказал солист.

Напомним, что Темникова одной из первых публично осудила специальную военную операцию на Украине и уехала за границу. Спустя несколько месяцев она предпочла вернуться в Россию. Ее концертный директор Табриз Шахиди заявлял, что судиться с авторами фильма о «Фабрике звезд» из-за «цензуры» она не собирается и полагает, что они лишь выполняли «чей-то заказ».