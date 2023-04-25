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Певец Стас Пьеха появился на публике впервые после тяжелой болезни

Певец Стас Пьеха в конце марта попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Заболевание отразилось на здоровье артиста, из-за чего он долгое время не выходит в свет.

Стас Пьеха появился на публике впервые после тяжелой болезни
© Агентство «Москва» | Сергей Киселев

Исключением стал концерт по случаю 20-летия проекта «Фабрика звезд». Мероприятие прошло 22 апреля на сцене «МТС Live Холл». Пьеха вышел на сцену, чтобы порадовать слушателей своим хитом под названием «Одна звезда».

Впечатлениями от концерта певец поделился в социальных сетях. Пост он сопроводил фотографией, на котором позирует вместе с бывшим «фабрикантом» Антоном Зацепиным.

«Состоялся голососрывательный концерт – "Фабрика звезд. 20 лет". Как же давно это было. И эти 35-летние ребята в зале, выросшие на этих песнях, бурно ностальгировали вместе с нами, пели хором и встречали как родных», — написал Пьеха.

Артист напомнил, что во время участия в «Фабрике» ему инкриминировали многое. Однако сам он получал удовольствие от всего происходящего и никого не обижал.

Стас Пьеха: российская эстрада не будет прежней

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