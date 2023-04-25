Подольская приревновала Преснякова из-за кабаре-шоу с Муцениеце

Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская побывали на эротическом кабаре-шоу в Москве. Одним из артистов мероприятия стала Агата Муцениеце, которая поразила своей красотой, в том числе, и самого музыканта.

Подольская призналась, что она сама купила билеты на шоу, однако не ожидала, что оно будет настолько откровенным. Расстроил Наталью и тот факт, что Пресняков был крайне впечатлен незамужней Муцениеце. В связи с этим супруга музыканта решила отказаться от подобного времяпрепровождения.

«Невероятно эффектное шоу, но с мужем туда стоит ходить, только если вы не ревнивая. Лично я с ним больше не пойду», — призналась Подольская.