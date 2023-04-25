$81.27-0.2189.46+0.11

Подольская приревновала Преснякова из-за кабаре-шоу с Муцениеце

Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская побывали на эротическом кабаре-шоу в Москве. Одним из артистов мероприятия стала Агата Муцениеце, которая поразила своей красотой, в том числе, и самого музыканта.

Подольская приревновала Преснякова из-за кабаре-шоу с Муцениеце
© РИА Новости

Подольская призналась, что она сама купила билеты на шоу, однако не ожидала, что оно будет настолько откровенным. Расстроил Наталью и тот факт, что Пресняков был крайне впечатлен незамужней Муцениеце. В связи с этим супруга музыканта решила отказаться от подобного времяпрепровождения.

«Невероятно эффектное шоу, но с мужем туда стоит ходить, только если вы не ревнивая. Лично я с ним больше не пойду», — призналась Подольская.

К своей роли в шоу телеведущая готовилась почти полгода. Муцениеце пришлось поработать как над телом, так и над голосом и актерской игрой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий