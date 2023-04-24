Киркоров объяснил появление в колготках на сцене в Казахстане

«Я похудел почти на 25 килограммов... Танцоры балета должны были снять брюки, под которыми оставались шорты. А поскольку я похудел, они стащили с меня обе пары. Когда я понял, что остался в татуированных колготках, ужаснулся: "Господи, это же мусульманская страна!"» — сказал 55-летний музыкант, подчеркнув, что все его «провокации», произошли исключительно по случайному стечению обстоятельств.