В США анонсировали концерты Гвердцители
В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители, которые пройдут в стране с 11 по 23 мая. Билеты на них появились на сайте оператора RA Concert.
Согласно информации на портале, концерты Гвердцители пройдут в восьми американских городах: Филадельфии, Чикаго, Бруклине, Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и Денвере. Цена на билеты стартует от 55 долларов.
Напомним, что с начала СВО певица перестала выходить на связь с поклонниками в социальных сетях. Позже стало известно, что Гвердцители покинула Россию и отменила свой тур по стране. Сообщалось, что она отправилась в Грузию.