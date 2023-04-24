В США анонсировали концерты Гвердцители

В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители, которые пройдут в стране с 11 по 23 мая. Билеты на них появились на сайте оператора RA Concert.

Согласно информации на портале, концерты Гвердцители пройдут в восьми американских городах: Филадельфии, Чикаго, Бруклине, Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и Денвере. Цена на билеты стартует от 55 долларов.