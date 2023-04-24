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Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой из России

Филипп Киркоров считает, что певица Алла Пугачева уехала из России, просто последовав за супругом, а не из-за нелюбви к Родине. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой из России
© Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

"То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем. Она "налево" не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, "пошел по наклонной плоскости". Но только тогда, когда понял, что все закончилось и у нее появился другой", – сказал бывший муж певицы.

Артист отметил, что Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) являются для него родными людьми, хоть они и не общались несколько лет. По его словам, бывшую жену он вспоминает с теплотой и жалеет, что предпочел карьеру отношениям с ней.

Ранее в понедельник стало известно, что Галкин и Пугачева продали свой замок в деревне Грязь. Переговоры о продаже дома длились с осени прошлого года. В итоге за него удалось выручить миллиард рублей.

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