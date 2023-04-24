Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой из России

"То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем. Она "налево" не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, "пошел по наклонной плоскости". Но только тогда, когда понял, что все закончилось и у нее появился другой", – сказал бывший муж певицы.