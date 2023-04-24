Девушка Тимати показала рельефную фигуру в прозрачном нижнем белье

Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе. В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Тимати спровоцировала слухи о помолвке. Иванова посетила вместе с артистом открытие Gucci Cafe от певца Егора Крида. На ее правой руке было надето серебряное кольцо с бриллиантами. Поклонники предположили, что Тимати мог сделать предложение своей возлюбленной. Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.