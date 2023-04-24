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Тимати показал подросшего сына от Анастасии Решетовой и назвал его «молодым боссом»

Рэпер Тимати опубликовал серию фотографий в соцсетях с сыном Ратмиром. Он показал, как провел время с мальчиком на открытии ресторана «Gucci Cafe». Экс-участник «Фабрики звезд 4» назвал своего сына «молодым боссом».

Тимати показал подросшего сына от Анастасии Решетовой
© РИА Новости

Подписчики отреагировали на публикацию Тимати и оставили многочисленные комментарии под постом. Многие отметили, что Ратмир похож на свою маму – модель Анастасию Решетову.

соцсети

«Как он на маму похож», «Как бы там ни было, он копия мамы, конечно», «Малек копия Настя», «Папин бродяга, мамин симпотяга», «Вау, какой красавчик растет», — написали фолловеры Тимати.

Напомним, что у рэпера двое детей. У него есть дочь Алиса, которая родилась в 2014 году от отношений с Аленой Шишковой. С 2015 по 2020 год Тимати встречался с моделью Анастасией Решетовой. В 2019 году у пары родился сын Ратмир, которого назвали в честь погибшего артиста Ратмира Шишкова.

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