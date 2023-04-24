$81.49-0.1389.35-0.11

«Для чего он ей понадобился?»: экс-жена Меладзе высказалась о Джанабаевой

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина снова рассказала о расставании с певцом. По ее словам, Альбине Джанабаевой ее муж был нужен только ради собственных интересов. Об этом она рассказала в программе «Новые русские сенсации».

«Для чего он ей понадобился?»: экс-жена Меладзе высказалась о Джанабаевой
© РИА Новости

«Для чего он ей понадобился? Понятно для чего… Все время возникает вопрос: Если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое бы было?» — рассказала Ирина.

По ее словам, сначала муж долго скрывал связь на стороне, а потом долгое время не мог определиться, с кем хочет остаться. В какой-то момент Ирине это надоело и она решила сама связаться с разлучницей, чтобы поговорить. Договорилась с Альбиной о встрече, но та в последний момент отказалась прийти.

«Она отказалась. Взяла паузу на несколько часов. А потом, когда я ей позвонила, сказала: "Я не могу"», — делится экс-супруга Меладзе.

Напомним, Валерий и Ирина развелись в 2014 году. Тогда же он женился на Альбине. В семье растет трое детей – двое сыновей Константин и Лука и дочка Агата. От первого брака у певца есть три дочери.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий