«Для чего он ей понадобился?»: экс-жена Меладзе высказалась о Джанабаевой

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина снова рассказала о расставании с певцом. По ее словам, Альбине Джанабаевой ее муж был нужен только ради собственных интересов. Об этом она рассказала в программе «Новые русские сенсации».

«Для чего он ей понадобился? Понятно для чего… Все время возникает вопрос: Если бы стоял Валерий Меладзе и продавал мандарины на базаре, интересно, то же самое бы было?» — рассказала Ирина.

По ее словам, сначала муж долго скрывал связь на стороне, а потом долгое время не мог определиться, с кем хочет остаться. В какой-то момент Ирине это надоело и она решила сама связаться с разлучницей, чтобы поговорить. Договорилась с Альбиной о встрече, но та в последний момент отказалась прийти.

«Она отказалась. Взяла паузу на несколько часов. А потом, когда я ей позвонила, сказала: "Я не могу"», — делится экс-супруга Меладзе.