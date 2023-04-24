На музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении музыканта, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Новосибирске. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уголовное дело возбудили по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), уточнил инсайдер. «По ситуации, когда он приезжал и неуважительно отнесся к представителям закона», — пояснил он.

В новосибирском управлении Следственного комитета вопрос о возбуждении дела не прокомментировали, отказался от комментариев и директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов.