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На музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено в отношении музыканта, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Новосибирске. Об этом сообщает НГС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело
© РИА Новости

Уголовное дело возбудили по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), уточнил инсайдер. «По ситуации, когда он приезжал и неуважительно отнесся к представителям закона», — пояснил он.

В новосибирском управлении Следственного комитета вопрос о возбуждении дела не прокомментировали, отказался от комментариев и директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов.

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Согласно сообщениям СМИ, в феврале 2023 года Кортнев якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов. Это произошло после того, как в клуб, где должен был выступить артист, приехали пожарные и полицейские, которые заявили о задымлении в здании. Концерт был отменен, а Кортнева задержали.

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