Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки... А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал он.