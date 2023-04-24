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1 час назад

Филипп Киркоров оценил вероятность эмиграции из России

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Вероятность своей эмиграции из России оценил в беседе с «Аргументами и фактами» певец Филипп Киркоров. Он объяснил невозможность переезда из России.

«Я эту возможность полностью исключил. Хотя, имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России. Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно», — рассказал артист.

По словам Киркорова, в России его держат друзья, отец [певец Бедрос Киркоров], дом и публика. Он отметил, что и его дети обожают свою страну, школу, в которую ходят.

Киркоров впервые высказался об отъезде Пугачевой из России

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