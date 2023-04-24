«Я эту возможность полностью исключил. Хотя, имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России. Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно», — рассказал артист.