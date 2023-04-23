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Анита Цой рассталась с диваном, «на котором сидел Киркоров»

Анита Цой устроила в коттеджном поселке, где живет, что-то похожее на гаражную распродажу. Она выставила на улицу старую мебель, тренажеры, светильники и прочие предметы, которые ей не нужны. Певица решила освободить хозяйственное строение, а ненужный хлам раздать. Об этом она рассказала в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Анита Цой рассталась с диваном, «на котором сидел Киркоров»
© РИА Новости

Выставлен был и диван, ранее использовавшийся в авторских шоу Аниты. На этом предмете мягкой мебели, изготовленном в восточном стиле, сидел когда-то сам Филипп Киркоров.

«Старый диван 2005 года, на котором сидел Филипп Киркоров у меня в шоу. Он был восточным султаном и ел диковинные фрукты», -сообщила звезда.

Как рассказывают 7days.ru, за право забрать диван разгорелась нешуточная борьба. В итоге певица отдала экспонат в добрые руки поклонников короля российской поп-музыки.

Ангар же Цой освобождала для того, чтобы наладить в нем производство консервации собственного изготовления. По ее словам, дело идет столь хорошо, что требуетсярасширение площадей.

Певица Анита Цой (настоящее имя — Анна Цой) в разговоре с dni.ru призналась, что в возрасте 45 лет официально сменила свое имя на сценический псевдоним.

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