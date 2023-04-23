Дибров посмеялся над слухами о тяжелых травмах после ДТП

Дмитрий Дибров некоторое время назад попал в дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mercedes, за рулем которого находился телеведущий столкнулся с полицейским микроавтобусом. В аварии никто не пострадал.

При этом в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что покалеченного Диброва увезли в больницу. Шоумен решил развеять слухи, пообщавшись с журналистами НТВ.

«Удивляюсь: почему я еще не на Троекуровском? Хоть вы единственные приехали удостовериться, что я не в Боткинской лежу с оторванной головой, как мне уже тут сообщили», — заявил Дибров.

Семью Дмитрия Диброва, как пишут СМИ, одолевают проблемы. Они со скандалом расстались с водителем и домработницей. И более того, у телеведущего начались неприятности на работе. Полина Диброва узнала из прессы, что шоу «Кто хочет стать миллионером» будет выходить на экраны в новом формате и с новой ведущей. Дмитрию об этом не сообщили.