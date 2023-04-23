Собчак высказалась о шоу Павла Воли

«Шоу Воли — немного как суши, купленные на заправке. То есть на первый взгляд все ингредиенты вечернего шоу тут есть, суши выглядят как суши — звездные гости, дети, песни, игры, даже шутки о новостях. Но есть это все равно невозможно», — считает журналистка.