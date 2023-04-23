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Собчак высказалась о шоу Павла Воли

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Недавно на канале ТНТ вышел программы «Шоу Воли», которая, как предполагается, должна заменить «Вечерний Ургант». Ксения Собчак резко раскритиковала новый проект в своем авторском YouTube-шоу. По ее мнению, Воля никогда не сможет заменить Урганта. Об этом пишет blitzplus.

Собчак высказалась о шоу Павла Воли
© globallookpress.com

«Шоу Воли — немного как суши, купленные на заправке. То есть на первый взгляд все ингредиенты вечернего шоу тут есть, суши выглядят как суши — звездные гости, дети, песни, игры, даже шутки о новостях. Но есть это все равно невозможно», — считает журналистка.

Собчак также обратила внимание на то, что создатели «Шоу Воли» скопировали многое из американских передач.

Напомним, что Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело против Ксении Собчак, которую обвинили в распространении фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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