Похудевшего Семчева заподозрили в пристрастии к алкоголю

Еще несколько лет назад Александр Семчев весил почти два центнера. После того, как врачи диагностировали у него сахарный диабет, актер взял себя в руки, похудел на 90 килограммов.

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Сначала он сел на жесткую диету, ходил на курсы лечебного массажа, занимался на беговой дорожке. За три месяца ему удалось сбросить 15 килограммов. Затем ушил желудок и сделал липосакцию, - пишет «Комсомольская правда».

Однако поклонники по-прежнему переживают за Семчева. Дело в том, что актер плохо выглядит, и не расстается с фляжкой, содержимое которой время от времени прихлебывает.

Публика сделала вывод, что там налито спиртное, которое Александр употребляет прямо при всех. Журналисты шоу «Ты не поверишь!» на НТВ задали Семчеву вопрос о зависимости от алкоголя. Артист ответил, что «не против повысить градус».