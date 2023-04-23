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Похудевшего Семчева заподозрили в пристрастии к алкоголю

Еще несколько лет назад Александр Семчев весил почти два центнера. После того, как врачи диагностировали у него сахарный диабет, актер взял себя в руки, похудел на 90 килограммов.

Похудевшего Семчева заподозрили в пристрастии к алкоголю
© Кино-Театр.ру

Сначала он сел на жесткую диету, ходил на курсы лечебного массажа, занимался на беговой дорожке. За три месяца ему удалось сбросить 15 килограммов. Затем ушил желудок и сделал липосакцию, - пишет «Комсомольская правда».

Однако поклонники по-прежнему переживают за Семчева. Дело в том, что актер плохо выглядит, и не расстается с фляжкой, содержимое которой время от времени прихлебывает.

Публика сделала вывод, что там налито спиртное, которое Александр употребляет прямо при всех. Журналисты шоу «Ты не поверишь!» на НТВ задали Семчеву вопрос о зависимости от алкоголя. Артист ответил, что «не против повысить градус».

Актер Александр Семчев в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» прокомментировал эмиграцию российских артистов. По его мнению, уехав из РФ, они совершили «большую глупость».

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