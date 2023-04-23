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Валерия спела дуэтом с голограммой Кобзона

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Свой концерт в честь 55-летнего юбилея Валерия и ее команда готовили долго и тщательно. И певице удалось по-настоящему удивить публику. Она исполнила песню «Ноктюрн» в «Крокус Сити Холле» в дуэте с Иосифом Кобзоном, чья голограмма была выведена на сцене. Об этом пишет «Российская Газета».

В это время в зале находилась вдова народного артиста Нинель Кобзон, которая не смогла сдержать слез.

Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон скончался в 2018 году на 81-м году жизни.

Ранее вдова Иосифа Кобзона Нелли призналась в беседе с Prozvezd, что артист каждый день ей снится. Она уточнила, что чаще сама спрашивает совета у покойного супруга и нередко разговаривает с ним. В ситуациях, где нужно принимать решения, Кобзон думает, как бы поступил ее муж.

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