Валерия спела дуэтом с голограммой Кобзона

Свой концерт в честь 55-летнего юбилея Валерия и ее команда готовили долго и тщательно. И певице удалось по-настоящему удивить публику. Она исполнила песню «Ноктюрн» в «Крокус Сити Холле» в дуэте с Иосифом Кобзоном, чья голограмма была выведена на сцене. Об этом пишет «Российская Газета».

В это время в зале находилась вдова народного артиста Нинель Кобзон, которая не смогла сдержать слез.

Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон скончался в 2018 году на 81-м году жизни.