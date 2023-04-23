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33 минуты назад

Игорь Верник женился в третий раз

Вечерняя Москва

Актер Игорь Верник, который в этом году отпразднует 60-летие, сыграл свадьбу в третий раз. Его избранницей стала кинопродюсер Наталья Шнейдерова, бывшая жена архитектора Александра Цимайло. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил брат актера Вадим Верник.

Игорь Верник женился в третий раз
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Родственник Верника поделился фотографией молодоженов в социальных сетях.

Наталья Шнейдерова младше своего супруга на 16 лет. Женщина занимает высокую должность в компании, которая занимается производством преимущественно сериалов.

До этого информация о женитьбе Верника появилась в октябре 2022 года. Источники сообщали, что актер и его избранница узаконили свои отношения в одном из столичных загсов. При этом уточнялось, что со свадебной церемонией Верник и Шнейдерова решили не торопиться.

В четверг, 21 апреля, стартовал юбилейный, 45-й Московский международный кинофестиваль. В его рамках представят картину «Первая любовь», где Игорь Верник исполнил роль главного подозреваемого в совершении преступления в загородном санатории.

Шоу-бизнес,Александр Цимайло,Вадим Верник,Игорь Верник,
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