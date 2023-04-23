Игорь Верник женился в третий раз

Актер Игорь Верник, который в этом году отпразднует 60-летие, сыграл свадьбу в третий раз. Его избранницей стала кинопродюсер Наталья Шнейдерова, бывшая жена архитектора Александра Цимайло. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил брат актера Вадим Верник.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Родственник Верника поделился фотографией молодоженов в социальных сетях.

Наталья Шнейдерова младше своего супруга на 16 лет. Женщина занимает высокую должность в компании, которая занимается производством преимущественно сериалов.

До этого информация о женитьбе Верника появилась в октябре 2022 года. Источники сообщали, что актер и его избранница узаконили свои отношения в одном из столичных загсов. При этом уточнялось, что со свадебной церемонией Верник и Шнейдерова решили не торопиться.