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Киркоров рассказал о дружбе с Азизой

Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказал о давней дружбе с Азизой. Король российской поп-музыки признался, что когда-то даже познакомил исполнительницу со своей матерью в расчете на совместное будущее. Но в романтические отношения дружба так и не переросла.

Киркоров рассказал о дружбе с Азизой
© РИА Новости

«А Азиза куда-то постоянно уплывала от меня», — сказал Филипп.

Азиза же отметила, что Киркоров – настоящий верный друг, который поддерживал ее в тяжелые времена, - пишет портал slovodel.com.

После случая, когда во время концерта с участием Азизы произошел трагический инцидент с Игорем Тальковым, в случившемся обвинили артистку. Тальков погиб во время драки с ее телохранителем и близким другом Малаховым.

«В одночасье все двери захлопнулись – телевидение, концертные площадки. Филипп был единственным, кто приезжал к моему дому, привозил мне деньги. Он знал, что мне нечем было расплачиваться за квартиру. Даже на продукты денег не было», — рассказала звезда.

Певица впервые вышла замуж в 2021 году. Ее избранником стал итальянский ресторатор Александр Лортэ.

По данным портала «Собеседник», регистрация брака Азизы и Александро состоялась в ЗАГСе Сергиева Посада.

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