Звезда «Ворониных» отреагировала на обвинения брата в убийстве с расчленением

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отреагировала на обвинения в убийстве с расчленением, которые выдвинули против ее брата Леонида Волкова. Своим мнением актриса поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Волкова подтвердила, что ее брата несколько дней назад арестовали в США и обвиняют «в очень серьезном преступлении». Она также рассказала, что семья старается установить связь с Леонидом и его адвокатом, однако этого не получатся.

«Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — высказалась артистка.

По данным правоохранителей, убийство 28-летнего петербургского фотографа Павела Векшина и 37-летнего специалиста по кибербезопасности Кирилла Щукина произошло в Бостоне. Тело Щукина оказалось расчленено, его останки обнаружили в мусорном контейнере.