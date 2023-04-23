$81.49-0.1389.35-0.11
26 минут назад

Звезда «Ворониных» отреагировала на обвинения брата в убийстве с расчленением

Lenta.ruиещё 2

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отреагировала на обвинения в убийстве с расчленением, которые выдвинули против ее брата Леонида Волкова. Своим мнением актриса поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда «Ворониных» отреагировала на обвинения брата в убийстве с расчленением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волкова подтвердила, что ее брата несколько дней назад арестовали в США и обвиняют «в очень серьезном преступлении». Она также рассказала, что семья старается установить связь с Леонидом и его адвокатом, однако этого не получатся.

«Но семья не сомневается в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от брата», — высказалась артистка.

По данным правоохранителей, убийство 28-летнего петербургского фотографа Павела Векшина и 37-летнего специалиста по кибербезопасности Кирилла Щукина произошло в Бостоне. Тело Щукина оказалось расчленено, его останки обнаружили в мусорном контейнере.

Волков проходит подозреваемым по делу об убийстве, он был общим знакомым эмигрантов. В частности, Щукин был последним поручителем Волкова по аренде жилья в Бостоне. По версии следствия, между троицей произошла ссора, когда брат звезды «Ворониных» попросил занять ему деньги, а знакомые отказались ему помогать. В результате Волкову пришлось покинуть жилплощадь.

Шоу-бизнес,Убийство ,Кирилл Щукин,Екатерина Волкова,Леонид Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий