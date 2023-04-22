Блогеров Чекалиных бизнес-партнеры обвинили в мошенничестве

Маргарита и Евгений Шишкины из Йошкар-Олы рассказали о том, что два года назад стали дистрибьюторами табака и электронных сигарет, производимых под брендом четы Чекалиных.

Товар так и не был отгружен в оговоренное время. Пришедший с задержкой табак оказался просроченным. также Шишкины утверждают, что блогеры обещали им крупную рекламную кампанию, но обещание так и не выполнили.

Договориться миром тоже не получилось. Шишкиным пришлось обратиться в суд, суд они выиграли. Но как получить свои деньги назад — большой вопрос.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на информацию от Телеграм-каналов, Шишкины не единственные жертвы блогеров. Подобных дистрибьюторов нашлось как минимум пять, и все они уже обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией).