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Блогеров Чекалиных бизнес-партнеры обвинили в мошенничестве

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Маргарита и Евгений Шишкины из Йошкар-Олы рассказали о том, что два года назад стали дистрибьюторами табака и электронных сигарет, производимых под брендом четы Чекалиных.

Блогеров Чекалиных бизнес-партнеры обвинили в мошенничестве
© РИА Новости

Товар так и не был отгружен в оговоренное время. Пришедший с задержкой табак оказался просроченным. также Шишкины утверждают, что блогеры обещали им крупную рекламную кампанию, но обещание так и не выполнили.

Договориться миром тоже не получилось. Шишкиным пришлось обратиться в суд, суд они выиграли. Но как получить свои деньги назад — большой вопрос.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на информацию от Телеграм-каналов, Шишкины не единственные жертвы блогеров. Подобных дистрибьюторов нашлось как минимум пять, и все они уже обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией).

Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс.

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