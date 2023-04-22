Запланированный на 9 мая концерт Лободы в Баку отменили

Концерт украинской певицы Светланы Лободы должен был пройти 9 мая в столице Азербайджана. Однако мероприятие не состоится. Как пишет портал slovodel.com, ссылаясь на информацию от организатора шоу, все купленные билеты подлежат возврату.

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СМИ озвучивают различные причины такого решения. Возможно, сыграли роль скандальные заявления певицы о своей национальности: ранее Светлана Лобода заявляла, что «в ее жилах течет армянская кровь».

Также на отмену концерта в Баку могли повлиять не только межнациональные споры, но и отношение украинских звезд к специальной военной операции: ранее в Баку уже были отменены гастроли Макса Барских и певицы Тины Кароль.