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Концерт Лободы в Баку отменен

Концерт украинской певицы Светланы Лободы должен был пройти 9 мая в столице Азербайджана. Однако мероприятие не состоится. Как пишет портал slovodel.com, ссылаясь на информацию от организатора шоу, все купленные билеты подлежат возврату.

Запланированный на 9 мая концерт Лободы в Баку отменили
© © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

СМИ озвучивают различные причины такого решения. Возможно, сыграли роль скандальные заявления певицы о своей национальности: ранее Светлана Лобода заявляла, что «в ее жилах течет армянская кровь».

Также на отмену концерта в Баку могли повлиять не только межнациональные споры, но и отношение украинских звезд к специальной военной операции: ранее в Баку уже были отменены гастроли Макса Барских и певицы Тины Кароль.

Недавно 40-летняя украинская певица Светлана Лобода призналась, оставила большие гонорары в прошлом, а сейчас начала все с нуля.

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