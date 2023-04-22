Запланированный на 9 мая концерт Лободы в Баку отменили

Концерт Лободы в Баку отменен
Концерт украинской певицы Светланы Лободы должен был пройти 9 мая в столице Азербайджана. Однако мероприятие не состоится. Как пишет портал slovodel.com, ссылаясь на информацию от организатора шоу, все купленные билеты подлежат возврату.
СМИ озвучивают различные причины такого решения. Возможно, сыграли роль скандальные заявления певицы о своей национальности: ранее Светлана Лобода заявляла, что «в ее жилах течет армянская кровь».
Также на отмену концерта в Баку могли повлиять не только межнациональные споры, но и отношение украинских звезд к специальной военной операции: ранее в Баку уже были отменены гастроли Макса Барских и певицы Тины Кароль.
Недавно 40-летняя украинская певица Светлана Лобода призналась, оставила большие гонорары в прошлом, а сейчас начала все с нуля.