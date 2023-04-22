Космонавт Юрчихин ответил Пересильд на обвинение в клевете
Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин раскритиковал инициативу представителей российской Гильдии актеров кино присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд.
Юрчихин заявил, что по такой логике следует дать звание народных артистов космонавтам, которые сопровождали актрису на МКС. И в целом, съемки помешали серьезным научным исследованиям.
Пересильд посчитала, что критика в ее адрес организована целенаправленно. На своей страничке в социальной сети она обратилась к космонавтам.
«Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за три с половиной месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», - сообщила Юлия.
Юрчихин ответил, что ни о какой клевете речи быть не может. Но при осуществлении подобных проектов во главу угла следует ставить научные изыскания, - информирует «Московский Комсомолец».
«Такие проекты должны быть организованы по-другому. Они не должны нарушать график полетов, ломать программу научных экспериментов, отвлекать профессиональных космонавтов от тяжелой работы на орбите! В угоду проектам нельзя снимать с экипажей профессионалов, на подготовку которых потрачены государственные деньги», - резюмировал космонавт.
Ранее стало известно, что Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС.