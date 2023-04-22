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Космонавт Юрчихин ответил Пересильд на обвинение в клевете

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Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин раскритиковал инициативу представителей российской Гильдии актеров кино присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд.

Космонавт Юрчихин ответил Пересильд на обвинение в клевете
© РИА Новости

Юрчихин заявил, что по такой логике следует дать звание народных артистов космонавтам, которые сопровождали актрису на МКС. И в целом, съемки помешали серьезным научным исследованиям.

Пересильд посчитала, что критика в ее адрес организована целенаправленно. На своей страничке в социальной сети она обратилась к космонавтам.

«Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за три с половиной месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», - сообщила Юлия.

Юрчихин ответил, что ни о какой клевете речи быть не может. Но при осуществлении подобных проектов во главу угла следует ставить научные изыскания, - информирует «Московский Комсомолец».

«Такие проекты должны быть организованы по-другому. Они не должны нарушать график полетов, ломать программу научных экспериментов, отвлекать профессиональных космонавтов от тяжелой работы на орбите! В угоду проектам нельзя снимать с экипажей профессионалов, на подготовку которых потрачены государственные деньги», - резюмировал космонавт.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС.

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