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Ткачук из «Моя Мишель» рассказала о ругани «насмерть» во время записи альбома

Фронтмен российской музыкальной группы «Моя Мишель» Таня Ткачук рассказала о ругани «насмерть» во время записи альбома под названием «Из цветов и темноты». Об этом она сообщила в разговоре с «Звук Медиа».

Ткачук из «Моя Мишель» рассказала о ругани «насмерть» во время записи альбома
© Lenta.ru

Исполнительница поведала, что участники коллектива шли к записи этой пластинки на протяжении четырех лет, однако оказалось, что созданные ранее треки не подходят под концепцию релиза, из-за чего Ткачук и ее коллега Павло Шевчук придумывали новые.

«Это где-то между "ходить во сне" и отъездом в клинику неврозов. Мы ругались, конечно, иногда насмерть, но всегда приходили к общему решению в итоге, к лучшему решению. Альбом — это та еще драма и приключение, что тут скажешь», — рассказала фронтмен группы «Моя Мишель».

Артистка добавила, что сурово относится к написанным ею песням, а также подчеркнула, что стремится «к простоте, ясности, и точности» в поп-музыке.

Ранее стало известно, что рок-группа Metallica презентовала первый за семь лет альбом 72 Seasons.

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