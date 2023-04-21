Ткачук из «Моя Мишель» рассказала о ругани «насмерть» во время записи альбома

«Это где-то между "ходить во сне" и отъездом в клинику неврозов. Мы ругались, конечно, иногда насмерть, но всегда приходили к общему решению в итоге, к лучшему решению. Альбом — это та еще драма и приключение, что тут скажешь», — рассказала фронтмен группы «Моя Мишель».