«У каждой есть шанс»: Фадеев ищет солистку для новой песни

Продюсер Макс Фадеев объявил в соцсетях о поиске талантливой певицы, чтобы исполнить его новую песню. По словам композитора, шанс есть у всех.

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«Всем привет. Тут такое дело, в общем, я написал песню. У каждой из девчонок есть шанс спеть этот трек», - написал Фадеев.

Продюсер уточнил, что проведет среди вокалисток конкурс. Обо всех подробностях он обещал сообщать в соцсетях.

Ранее бывшая солистка группы SEREBRO Елена Темникова рассказала об истинной причине, по которой она покинула коллектив. По ее словам, ей не нравился жесткий контроль Фадеева во всех сферах ее жизни.