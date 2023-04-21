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47 минут назад

«У каждой есть шанс»: Фадеев ищет солистку для новой песни

Елена Прошина

Продюсер Макс Фадеев объявил в соцсетях о поиске талантливой певицы, чтобы исполнить его новую песню. По словам композитора, шанс есть у всех.

«У каждой есть шанс»: Фадеев ищет солистку для новой песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всем привет. Тут такое дело, в общем, я написал песню. У каждой из девчонок есть шанс спеть этот трек», - написал Фадеев.

Продюсер уточнил, что проведет среди вокалисток конкурс. Обо всех подробностях он обещал сообщать в соцсетях.

Ранее бывшая солистка группы SEREBRO Елена Темникова рассказала об истинной причине, по которой она покинула коллектив. По ее словам, ей не нравился жесткий контроль Фадеева во всех сферах ее жизни.

На фоне этого обстановка в группе стала тяжелой и на нервной почве у Темниковой начались проблемы с желудком. Кроме того, певице не нравились откровенные наряды, которые надо было одевать на выступления или съемки клипов.

Шоу-бизнес,Макс Фадеев,Елена Темникова,
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