Гуревичу нашли замену в еще одной передаче

Новым ведущим передачи «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1» станет Артем Варгафтик. Как сообщает StarHit, он заменил ушедшего с российского телевидения Александра Гуревича.

«Мы, зрители в студии, какое-то время были немного обескуражены, настолько он похож на Гуревича. Немного всклокоченные волосы, седая борода, очки, комплекция в целом…. Ставку определенно делали в том числе и на внешность», — рассказал изданию источник.

Он также отметил, что в жюри вместо Ольги Шелест, которая эмигрировала в США, теперь сидит Александр Пушной. Также судьями на проекте выступили боксер Наталья Рагозина и хореограф Евгений Папунаишвили.

Напомним, что в марте 2022 года Гуревич публично осудил спецоперацию, после чего пропал с телеканала «Россия 1». Кроме передачи «Удивительные люди» он вел шоу «Сто к одному». Там ведущего заменили на Александра Акопова.