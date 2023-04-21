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Гуревичу нашли замену в еще одной передаче

Новым ведущим передачи «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1» станет Артем Варгафтик. Как сообщает StarHit, он заменил ушедшего с российского телевидения Александра Гуревича.

Гуревичу нашли замену в еще одной передаче
© РИА Новости

«Мы, зрители в студии, какое-то время были немного обескуражены, настолько он похож на Гуревича. Немного всклокоченные волосы, седая борода, очки, комплекция в целом…. Ставку определенно делали в том числе и на внешность», — рассказал изданию источник.

Он также отметил, что в жюри вместо Ольги Шелест, которая эмигрировала в США, теперь сидит Александр Пушной. Также судьями на проекте выступили боксер Наталья Рагозина и хореограф Евгений Папунаишвили.

Напомним, что в марте 2022 года Гуревич публично осудил спецоперацию, после чего пропал с телеканала «Россия 1». Кроме передачи «Удивительные люди» он вел шоу «Сто к одному». Там ведущего заменили на Александра Акопова.

Варгафтику 51 год. Он профессиональный виолончелист, музыкальный педагог. Более 20 лет он работал на канале «Культура», где участвовал в передачах «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят».

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