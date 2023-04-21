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Лайма Вайкуле эмоционально заступилась за уволенную из "Современника" Лию Ахеджакову

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Певица Лайма Вайкуле эмоционально заступилась за уволенную из "Современника" Лию Ахеджакову и призвала прекратить травлю актрисы. С этим заявлением она выступила в новом видео на своем YouTube-канале. Латвийская певица возмутилась ситуации, сложившейся вокруг легендарной советской актрисы.

Вайкуле заступилась за уволенную из "Современника" Ахеджакову
© laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Как можно сейчас на нее нападать, когда она заслужила только любовь и почет. Поэтому замолчите вы уже и не трогайте людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить. Не справедливо", — заявила Вайкуле.

Ранее за Лию Ахеджакову заступилась актрисы Мария Миронова, которая также осудила травлю, которой подверглась звезда "Служебного романа". Сама Вайкуле также ранее заступилась за Максима Галкина после его шутки о Скабеевой и Киркорове.

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