С Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора
Такое решение приняла прокуратура американского штата Нью, передаёт телеканал ABC News cо ссылкой на информированные источники.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съёмочной площадке вестерна «Ржавчина» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла Галина Хатчинс, режиссёр Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актёр утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошёл самопроизвольно.
Прокуратура вменяла Болдуину в вину, что он фактически пренебрёг обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием, не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на Хатчинс в нарушение «первого правила оружейной безопасности».