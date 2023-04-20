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С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

Такое решение приняла прокуратура американского штата Нью, передаёт телеканал ABC News cо ссылкой на информированные источники.

С Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве
© globallookpress.com

В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съёмочной площадке вестерна «Ржавчина» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла Галина Хатчинс, режиссёр Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актёр утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошёл самопроизвольно.

Cъемки "Ржавчины" с Болдуином возобновятся после гибели оператора

Прокуратура вменяла Болдуину в вину, что он фактически пренебрёг обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием, не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на Хатчинс в нарушение «первого правила оружейной безопасности».

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