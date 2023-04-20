С Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съёмочной площадке вестерна «Ржавчина» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла Галина Хатчинс, режиссёр Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актёр утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошёл самопроизвольно.